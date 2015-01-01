Uciekał przed Policją, kierujący bez uprawnień, z narkotykami – zatrzymany przez szczecineckich funkcjonariuszy. Powrót Drukuj Najbliższe 3 miesiące w areszcie spędzi 22-letni, skrajnie nieodpowiedzialny kierowca, który próbował uniknąć kontroli drogowej. Mundurowi podjęli pościg za kierującym citroenem, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej, a później zaczął uciekać przed funkcjonariuszami, łamiąc po drodze szereg przepisów ruchu drogowego. Po kilkukilometrowym pościgu ulicami miasta został zatrzymany. Jednak to nie był koniec jego problemów.

Uwagę funkcjonariuszy zwróciło zachowanie kierującego, który na widok nieoznakowanego radiowozu widocznie przyśpieszył i skręcił w jedną z ulic w centrum miasta. Policjanci na ulicy Rzemieślniczej włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe chcąc zatrzymać kierującego do kontroli drogowej, lecz ten je zignorował i rozpoczął ucieczkę ulicami miasta. Mężczyzna cały czas przyspieszał, chcąc zgubić mundurowych, naruszając po drodze szereg przepisów ruchu drogowego.

Po kilkukilometrowym pościgu mężczyzna porzucił swój pojazd i dopiero po pościg pieszym został zatrzymany przez funkcjonariuszy.

W trakcie sprawdzenia 22-latka w policyjnych systemach okazało się, że nie ma on uprawnień do kierowania. Na miejscu kontroli policjanci ujawnili jeszcze jeden powód dla którego mężczyzna najprawdopodobniej nie chciał być zatrzymany przez Policję. W pojeździe policjanci zabezpieczyli znaczne ilości narkotyków, które zostały zabezpieczone i przekazane do badania przez technika kryminalistyki. Funkcjonariusze w wyniku zabezpieczonych substancji z bagażnika samochodu oraz tych z mieszkania zatrzymanego mężczyzny uzyskali prawie 1,5 kg środków odurzających i psychoaktywnych.

Mężczyzna noc spędził w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Na wniosek śledczych sąd zdecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Za posiadanie znacznych ilości środków odurzających 22-latkowi grozi nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

asp. szt. Anna Matys

Oficer prasowy

KPP w Szczecinku